Orvieto, ponte dell'Adunata chiuso per lavori - Tuttoggi.info

Ponte dell'Adunata chiuso da giovedì 30 novembre. Anas installerà barriere laterali provvisorie in calcestruzzo

Sulla strada statale 71 “Umbro Casentinese Romagnola”, Anas ha avviato le operazioni per l’installazione provvisoria di barriere laterali in calcestruzzo (tipo new jersey) sul ponte dell’Adunata, a Orvieto. L’intervento ha lo scopo di migliorare la sicurezza della circolazione nelle more della demolizione e della ricostruzione del ponte, attualmente in fase di progettazione. Per consentire la posa delle barriere il ponte sarà temporaneamente chiuso al transito a partire da giovedì 30 novembre. Durante i lavori il traffico sarà deviato sul percorso alternativo con indicazioni sul posto. Il completamento delle attività è previsto entro mercoledì 6 dicembre.

A seguire, resterà in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti che potranno continuare a utilizzare il percorso alternativo segnalato sul posto. Il progetto di fattibilità tecnico economica del nuovo ponte sarà inviato a breve al Provveditorato per le Opere Pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’espletamento della conferenza dei servizi e delle successive fasi di progettazione esecutiva e appalto, previsti nel 2024.