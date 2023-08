Orvieto, Polizia di Stato salva piccolo di rondone - Tuttoggi.info

Si trattava di un piccolo di rondone denutrito e disidratato: non appena sarà in grado di volare verrà liberato.

Un intervento insolito per la Polizia di Stato di Orvieto: il 2 luglio scorso, in Piazza Duomo, l’attenzione degli agenti è stata richiamata da un ragazzo che diceva di aver trovato a terra, nel prato adiacente al duomo, un piccolo di falco.

I poliziotti si sono avvicinati e hanno recuperato il volatile che non riusciva a volare. Poi lo hanno portato negli uffici del Commissariato di Pubblica Sicurezza cittadino, da dove hanno chiamato il Nucleo Tutela Biodiversità di San Venanzo, che ha preso in consegna l’animale, prestandogli subito le prime cure.

Successivamente è stato appurato che non si trattava di un falco, ma di un piccolo di rondone bisognoso di cure, in quanto denutrito e disidratato. Non appena sarà in grado di volare verrà liberato.