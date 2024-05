Ternana, la serie B è 'mission possible': esodo rossoverde e maxischermo - Tuttoggi.info

Ternana a caccia di salvezza a Piacenza. Feralpisalò motivata a far bene. Ecco il match program. Fischio di inizio alle 20.30

La Ternana di mister Breda sarà protagonista della serata in cui tutta la città si aspetta il ‘miracolo rossoverde’ contro la Feralpisalò: fischio di inizio ore 20.30 a Piacenza. Con 1500 tifosi al seguito delle Fere, i rossoverdi sono chiamati a quella che non deve essere considerata un’impresa, ma un risultato sportivo concretamente alla portata da condividere con tutta la tifoseria che sarà al “Garilli”, mai come questa sera colorato di rosso e verde. “Le difficoltà saranno diverse rispetto alla sfida con il Catanzaro – ha sottolineato mister Roberto Breda nella conferenza stampa di presentazione del match – dobbiamo portare a casa i tre punti. Questa partita può essere un premio e per noi sarà come giocare in casa ed è bella l’idea del maxischermo per coinvolgere la città. Più siamo uniti e più è facile raggiungere l’obiettivo. Pensiamo soltanto a noi e al solo risultato che ci può garantire almeno i playout. Ogni episodio peserà il triplo rispetto alle altre volte. Dovremo essere concentrati sulla partita e basta”.

Maxischermo al Liberati

“La Ternana Calcio predisporrà allo stadio Liberati un maxischermo per assistere alla gara dei rossoverdi.

Sarà accessibile il settore A con ingresso gratuito, a partire dalle ore 19.30.vPer l’ingresso allo stadio verrà seguita la regolamentazione in vigore per ogni gara interna. La scelta della società è per venire incontro alle esigenze dei tifosi che non potranno recarsi a Piacenza e per vivere tutti insieme le emozioni dell’ultima di campionato” – è quanto si legge in una nota ufficiale della Ternana Calcio, che ha deciso di condividere con l’intera città questa notte dal sapore ‘magico’.

Qui Ternana

Indisponibili per la gara contro la Feralpi sono: Capuano, Sgarbi, Łabojko, Mărginean, Pyyhtiä, Favilli e Żuberek (infortunati) e Casasola (squalificato). Al posto di quest’ultimo dovrebbe esserci Boloca (seconda opzione Sorensen), per il resto mister Breda dovrebbe confermare la formazione con il tradizionale 3-5-2: Vitali; Boloca, Dalle Mura, Lucchesi; Favasuli, Luperini, Amatucci, Faticanti, Carboni; Distefano, Pereiro.

Qui Feralpi

Anche la Feralpi dovrebbe schierarsi con il 3-5-2: Pizzignacco; Bergonzi, Ceppitelli, Balestrero; Letizia, Kourfalidis, Fiordilino, Zennaro, Felici; Dubickas, La Mantia. All.: Zaffaroni. “Sarà una gara da fare nel miglior modo possibile, come abbiamo sempre fatto: avremo una gara difficile contro una squadra super motivata, ma noi dovremmo mettere in campo quello che abbiamo sempre messo, la voglia di fare risultato – ha affermato il tecnico Zafferani in sede di presentazione del match – Vogliamo fare comunque una partita di livello, come accaduto nelle ultime gare, cercando le nostre motivazioni: è logico che c’è una delusione da smaltire, siamo arrivati fino agli ultimi secondi della gara di domenica in bilico, ma come diciamo sempre la vita va avanti, si deve dimenticare quel che è stato e cercare di ripresentarsi per fare questa partita. Noi siamo alla ricerca di una prestazione, loro di punti: sarà una gara aperta a qualunque risultati”.

Arbitra Dionisi

Federico Dionisi di L’Aquila è l’arbitro designato per Feralpisalò-Ternana di venerdì 10 maggio a Piacenza (stadio Garilli, ore 20.30). Il direttore di gara abruzzese avrà come assistenti Stefano Galiberti (sez. Seregno) e Mario Davide Arace (sez. Lugo di Romagna) mentre il IV Ufficiale sarà Eugenio Scarpa (sez. Collegno). VAR a Luigi Nasca (sez. Bari), AVAR sarà Giovanni Ayroldi (sez. Molfetta).

foto CCTC