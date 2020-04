Orvieto, buoni spesa assegnati a 217 beneficiari - Tuttoggi

A partire da questa mattina i beneficiari dei “buoni spesa” previsti dal Fondo di solidarietà alimentare nell’ambito dell’emergenza sanitaria Covid-19, sono spendibili da parte di 217 soggetti beneficiari di cui 148 richiedenti e 69 soggetti già in carico ai Servizi Sociali del Comune di Orvieto.

Gli uffici comunali hanno completato, infatti, i necessari adempimenti comunicando l’erogazione del buono spesa a tutti i beneficiari ed inoltrando ai 32 esercenti del territorio comunale che si sono resi disponibili a questo tipo di collaborazione, le istruzioni operative ed i codici alfanumerici assegnati ai singoli intestatari del buono spesa per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità ed il relativo importo loro assegnato.

Presentate 304 domande

All’avviso pubblico emesso dal Comune per l’assegnazione dell’aiuto economico erano state presentate 304 domande (148 regolarmente compilate e delle quali è stata accertata la presenza dei requisiti, 133 quelle che richiedono un supplemento di istruttoria, e 22 quelle rigettate per assenza dei requisiti previsti). Le persone destinatarie dei buoni spesa vengono tutte avvisate tramite mail o contattate telefonicamente dal personale dell’ufficio della cittadinanza che spiega tutte le modalità di consegna e riscossione dei buoni. Per quanto riguarda le domande che dovranno essere integrate con un supplemento di istruttoria, si precisa che i destinatari saranno contattati tutti telefonicamente e invitati a completare le domande in base a quanto riscontrato inesatto.