Diocesi Terni Narni Amelia, Don Matteo Antonelli eletto amministratore diocesano - Tuttoggi.info

«E’ un onore servire la chiesa nella quale sono nato e cresciuto e nella quale ho prestato servizio, prima da giovane laico e poi come presbitero» ha detto don Matteo Antonelli. Il Collegio dei Consultori della diocesi di Terni Narni e Amelia, a norma del Codice di Diritto Canonico, ha eletto Amministratore Diocesano don Matteo Antonelli. A seguito della sede diocesana vacante per la presa di possesso canonico di mons. Francesco Antonio Soddu nella Chiesa di Sassari.

La riunione si è tenuta nella mattinata del 20 aprile nella Curia diocesana, presieduta da mons. Piergiorgio Brodoloni decano del Collegio dei Consultori, che ha dato lettura dei canoni 421-430, prima di procedere alla votazione, che al terzo scrutinio ha determinato l’elezione di don Matteo Antonelli. Nella cappella della Curia Diocesana, alla presenza dei Consultori e dei laici collaboratori di Curia, il nuovo amministratore diocesano ha prestato giuramento e ringraziato i sacerdoti consultori.

«Un incarico che accetto con entusiasmo e timore, confidando nell’aiuto del Signore e nella fraternità mostrata dal Collegio dei Consultori, che mi hanno dato fiducia assicurandomi il loro sostegno. Un amministratore diocesano in questo caso rappresenta la fiducia che la sede apostolica ha nel clero della nostra diocesi, alla quale ha dato questo compito così importante nella guida pastorale della diocesi, in attesa del nuovo pastore per il quale continueremo a pregare. Per me è un onore servire la chiesa nella quale sono nato e cresciuto e nella quale ho prestato servizio, prima da giovane laico e poi come presbitero» ha sottolineato Antonelli. 49 anni, sacerdote dal 2009, è attualmente parroco di Nostra Signora di Fatima a Gabelletta, assistente unitario di Azione Cattolica diocesana e Giovani, assistente regionale di Acr, coordinatore della commissione Presbiterale della Conferenza Episcopale Umbra.

In questi anni ha svolto il suo ministero ricoprendo l’incarico di vicario per il Laicato, alla direzione della Pastorale Giovanile e membro del servizio di pastorale Vocazionale, nella segreteria del Consiglio pastorale diocesano e nella parrocchia di San Giovanni Bosco a Campomaggiore.