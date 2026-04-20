 Diocesi Terni Narni Amelia, Don Matteo Antonelli eletto amministratore diocesano - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Diocesi Terni Narni Amelia, Don Matteo Antonelli eletto amministratore diocesano

Redazione

Diocesi Terni Narni Amelia, Don Matteo Antonelli eletto amministratore diocesano

Il Collegio dei Consultori della diocesi di Terni Narni e Amelia ha eletto Amministratore Diocesano don Matteo Antonelli. A seguito della sede diocesana vacante per la presa di possesso canonico di mons. Francesco Antonio Soddu nella Chiesa di Sassari
Lun, 20/04/2026 - 14:51

Condividi su:

«E’ un onore servire la chiesa nella quale sono nato e cresciuto e nella quale ho prestato servizio, prima da giovane laico e poi come presbitero» ha detto don Matteo Antonelli. Il Collegio dei Consultori della diocesi di Terni Narni e Amelia, a norma del Codice di Diritto Canonico, ha eletto Amministratore Diocesano don Matteo Antonelli. A seguito della sede diocesana vacante per la presa di possesso canonico di mons. Francesco Antonio Soddu nella Chiesa di Sassari.

La riunione si è tenuta nella mattinata del 20 aprile nella Curia diocesana, presieduta da mons. Piergiorgio Brodoloni decano del Collegio dei Consultori, che ha dato lettura dei canoni 421-430, prima di procedere alla votazione, che al terzo scrutinio ha determinato l’elezione di don Matteo Antonelli.  Nella cappella della Curia Diocesana, alla presenza dei Consultori e dei laici collaboratori di Curia, il nuovo amministratore diocesano ha prestato giuramento e ringraziato i sacerdoti consultori.

«Un incarico che accetto con entusiasmo e timore, confidando nell’aiuto del Signore e nella fraternità mostrata dal Collegio dei Consultori, che mi hanno dato fiducia assicurandomi il loro sostegno. Un amministratore diocesano in questo caso rappresenta la fiducia che la sede apostolica ha nel clero della nostra diocesi, alla quale ha dato questo compito così importante nella guida pastorale della diocesi, in attesa del nuovo pastore per il quale continueremo a pregare. Per me è un onore servire la chiesa nella quale sono nato e cresciuto e nella quale ho prestato servizio, prima da giovane laico e poi come presbitero» ha sottolineato Antonelli. 49 anni, sacerdote dal 2009, è attualmente parroco di Nostra Signora di Fatima a Gabelletta, assistente unitario di Azione Cattolica diocesana e Giovani, assistente regionale di Acr, coordinatore della commissione Presbiterale della Conferenza Episcopale Umbra.

In questi anni ha svolto il suo ministero ricoprendo l’incarico di vicario per il Laicato, alla direzione della Pastorale Giovanile e membro del servizio di pastorale Vocazionale, nella segreteria del Consiglio pastorale diocesano e nella parrocchia di San Giovanni Bosco a Campomaggiore.

Articoli correlati

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Spoleto

Festa con cast Don Matteo per Anna Cedroni che lascia il Comune | I 2 Capitani | Foto e Video

Spoleto

Esercito, cerimonia di giuramento per l’allievo maresciallo Federico Cecera

Spoleto

Via don Guerrino Rota e via Nicolai: “Situazione insostenibile, ritardi ingiustificati e rischi per i residenti”

in umbria

gli ultimi pubblicati

Top News ITALIA

Liguria, Bucci “Crescono Pil e lavoro, per il turismo ci aspettiamo nuovo record”

Top News ITALIA

Elior, Marco “L’Italia mercato strategico, investimenti per 40 milioni in 5 anni”

Pillole Italpress

Blitz antimafia a Palermo, 32 fermi

Pillole Italpress

Nel 2026 sgravi per le assunzioni di giovani e donne

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!