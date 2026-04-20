Spaccio di stupefacenti, furto e possesso di armi: il bilancio nero su Terni - Tuttoggi.info

Nell’ambito dei controlli rafforzati dei Carabinieri di Terni eseguiti sulle strade della città e dei Comuni limitrofi, sei persone sono state deferite in s.l. per vari reati tra cui: detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, resistenza a P.U. e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale e furto aggravato.

Per il primo reato un 20enne egiziano, residente nel capoluogo alla guida di un’autovettura in via Castello è stato sottoposto a perquisizione ed è stato trovato in possesso di 7 pezzi di hashish, del peso complessivo di 34 grammi, contenuti in un pacchetto di sigarette occultato sotto il sedile del guidatore, posti in sequestro. Inoltre, nel corso del controllo, è emerso che l’egiziano fosse privo di patente di guida poiché mai conseguita: trattandosi di condotta recidiva nel biennio, per lui è scattata anche la denuncia per guida senza patente, con contestuale sequestro del veicolo ai fini della confisca;

Per resistenza a P.U. e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, una 47enne di origini sudamericana è stata controllata da una pattuglia intervenuta a Corso Vecchio a seguito della segnalazione di un passante al NUE 112 relativa alla presenza di una donna in stato di ebbrezza che aveva con sé un cane di grossa taglia privo di museruola. All’atto del controllo la stessa si è rifiutata di fornire le proprie generalità ed anzi ha frapposto l’animale, un molosso, tra sé e gli operanti finché il cane, sfuggito al controllo, si è avventato contro uno dei militari costringendolo ad utilizzare lo spray urticante in dotazione. Fortunatamente né i militari né il cane hanno riportato conseguenze; per la donna è scattata la denuncia mentre il cane è stato affidato ad una congiunta della 47enne;

Su un 37enne ternano, gravato da precedenti e controllato in piazza San Francesco dopo una perquisizione personale, estesa poi anche al suo domicilio, sono stati rinvenuti 48 grammi di hashish poi sequestrati. Per furto aggravato è stato indagato un 31enne tunisino, senza fissa dimora e gravato da precedenti. La pattuglia è intervenuta in via Costa a seguito della richiesta d’intervento al NUE 112 da parte di una 49enne a cui che poco prima mentre era intenta a parcheggiare la propria autovettura, un uomo dopo aver aperto lo sportello del veicolo, è stata rubata la borsa appoggiata sul sedile, per poi darsi immediatamente alla fuga a piedi per le vie limitrofe. Le immediate ricerche avviate dagli operanti, grazie alla descrizione dell’uomo fornita dalla p.o. ed alla localizzazione GPS dello smartphone contenuto all’interno della borsa sottratta, hanno consentito di intercettarlo poco lontano e di recuperare la refurtiva, che è stata poi restituita alla legittima proprietaria.

Infine, nel pomeriggio del 14 aprile, il personale della Stazione di Piediluco ha deferito in s.l. per porto di armi o oggetti atti ad offendere un 21enne tunisino irregolare sul T.N., controllato a piedi nella Fraz. Marmore e trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 18 cm, con lama di 6.5 cm, posto in sequestro; nei confronti del 21enne sono state anche avviate, d’intesa con la Questura, le procedure per l’immediata espulsione previo accompagnamento ad un C.P.R. ed è stata irrogata dal Questore la misura di prevenzione del f.v.o. con divieto di ritorno per 3 anni nel capoluogo.

I procedimenti penali sono pendenti in fase di indagini preliminari e sino ad eventuale condanna irrevocabile gli indagati devono ritenersi innocenti.