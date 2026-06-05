Smantellata una rete di spaccio in Calabria, sei arresti - Tuttoggi.info

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Smantellata una rete di spaccio in Calabria, sei arresti

ItalPress

Smantellata una rete di spaccio in Calabria, sei arresti

Ven, 05/06/2026 - 09:02

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REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – I Carabinieri di Gioia Tauro, con il supporto dei comandi di Rende e Taurianova e dello Squadrone Cacciatori “Calabria”, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sei persone (quattro italiani e due stranieri) residenti a Rosarno, Taurianova e Rose. L’operazione, denominata “Smile”, ha disarticolato una rete criminale dedita allo spaccio di cocaina, hashish e marijuana. Il provvedimento del Gip di Palmi, su richiesta della locale Procura diretta da Emanuele Crescenti, ha disposto il carcere per i due promotori (padre e figlio) e i domiciliari per gli altri quattro componenti. Cinque persone sono state denunciate a piede libero.

pc/mca3 (fonte video: ufficio stampa Carabinieri)

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