Dalla Spagna alla Sicilia con 13 kg di cocaina in auto, tre arresti - Tuttoggi.info

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Dalla Spagna alla Sicilia con 13 kg di cocaina in auto, tre arresti

ItalPress

Dalla Spagna alla Sicilia con 13 kg di cocaina in auto, tre arresti

Ven, 05/06/2026 - 09:02

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CATANIA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha arrestato tre giovani di Lentini (un 37enne, una 23enne e un 21enne) accusati di detenzione e trasporto di oltre 13 chilogrammi di cocaina, suddivisi in 12 panetti. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile di Catania e dal Commissariato di Lentini, che avevano appreso del rientro in Sicilia di un’auto proveniente da Barcellona con un ingente carico di droga. I poliziotti hanno intercettato il veicolo in Calabria e lo hanno pedinato fino agli imbarcaderi di Messina. Lì, dopo aver notato i movimenti sospetti di uno dei passeggeri che perlustrava l’area per escludere la presenza di controlli, gli agenti sono intervenuti. La perquisizione del mezzo, approfondita negli uffici della Questura di Catania dopo aver notato segni di manomissione sulle viti delle portiere, ha permesso di scoprire il carico occultato negli sportelli posteriori. Il Gip ha convalidato gli arresti, disponendo la custodia in carcere per uno degli indagati e l’obbligo di dimora e presentazione alla P.G. per gli altri due.

pc/mca3 (fonte video: Polizia di Stato)

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