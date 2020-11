Orlandi torna in campo in un Covid Hotel nel Lazio

Walter Orlandi torna ad indossare il camice da medico e, sopra, tuta e mascherina protettiva contro il Coronavirus. Il marscianese ex direttore generale dell’Azienda ospedaliera di Perugia e dirigente regionale ha infatti deciso di prestare servizio in un Covid Hotel nel Lazio.

E’ stato lui stesso ad annunciarlo su Twitter, con insieme ad alcune fotografie mentre indossa i dispositivi di protezione.

“Di nuovo in campo – scrive Orlandi – ho accettato incarico di dirigente medico per assistenza in COVID HOTEL di un Asl del Lazio mettere a disposizione con modestia l’esperienza acquisita in anni di lavoro in Sanità Pubblica”.

“Regioni che fanno altre che proclamano” il finale del suo messaggio.