Operai specializzati, il corso di formazione che dà certezza di lavoro

Gli operai specializzati che si formano qui hanno il 95% di possibilità di essere poi assunti da imprese del settore della meccanica. E’ il corso per ‘Tecnico per la programmazione e gestione impianti di produzione – indirizzo sistemi a Cnc’ che fa parte della proposta del Consorzio Sul (Scuole umbre per il lavoro) rivolta ai giovani dai 14 ai 18 anni che hanno conseguito il diploma di scuola media e vogliono scegliere un profilo professionalizzante.

“Il Sul – spiega il presidente del Consorzio Roberto Palazzetti – nasce per mettere a sistema la storia di sei enti formativi (Cnos Fap Umbria, Scuola di Arti e Mestieri G.O. Bufalini – Centro di istruzione e formazione professionale–Asp, Confartigianterni formazione e ricerca, Consorzio Futuro, Ecipa Umbria e Iter Impresa Sociale), che hanno una tradizione nel territorio, e per accogliere i ragazzi verso un percorso professionale che sia fatto di inclusione, sviluppo della persona e formazione tecnica”.

Il corso di programmazione meccanica si può frequentare a Perugia e Foligno nelle sedi del Cnos Fap Umbria, a Terni nella sede del CFP di Pentima e a Città di Castello alla Scuola Bufalini.

“I ragazzi – informa Marusca Gaggi, orientatrice educativa e professionale Scuola di arti e mestieri G.O. Bufalini – possono scegliere questo percorso che prevede tre anni più uno. Al termine dei primi tre anni ottengono la qualifica professionale, dopo possono frequentare il quarto anno per l’ottenimento del diploma professionale che può essere abbinato a un contratto di apprendistato di primo livello. Durante i primi tre anni, l’attività di alternanza scuola lavoro è così suddivisa: un primo anno con attività simulata che si fa all’interno dei laboratori della scuola mentre dal secondo anno con un’alternanza scuola lavoro importante che prevede dalle 400 alle 450 ore, per cui dei nove mesi di anno scolastico i ragazzi fanno il primo quadrimestre a scuola e il secondo quasi completamente all’interno di un’azienda. La valutazione stessa del secondo quadrimestre è data dall’azienda, da come il ragazzo si comporta all’interno del processo lavorativo reale. Molto spesso capita che con due anni di stage di alternanza così importanti molte aziende vogliono continuare il rapporto con i ragazzi perché li vedono crescere e quindi alcuni frequentano il quarto anno instaurando con le aziende un contratto di apprendistato che per loro significa riuscire a ottenere comunque un diploma e, allo stesso tempo, entrare effettivamente nel mondo del lavoro con un contratto”.

Al corso ci si può iscrivere dal 7 al 31 gennaio di tutti gli anni direttamente tramite il portale del Miur e nel resto dell’anno contattando gli enti formativi del Sul che lo propongo.

“Il Consorzio Sul – conclude Fabio Matera, direttore del Consorzio – è formato da un insieme di agenzie accreditate per la formazione iniziale che presenta la propria offerta su tutto il territorio regionale, da Città di Castello fino a Terni passando per Marsciano, Foligno, Perugia e Castiglione del Lago. Su tutto il territorio, chi sceglie di partecipare a una delle attività erogate sa che trova la stessa offerta formativa. Il Consorzio, infatti, è nato anche per dare omogeneità a un sistema in cui prima ognuno era lasciato un po’ alla propria organizzazione”.