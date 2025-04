Papa e caso Becciu, monsignor Paglia al Tg2 Post: "Voterà? Non credo"00 - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Il caso Becciu? “Credo sia stato chiuso, non esiste più”. Quindi non potrà votare? “Non credo ma è un problema veramente molto secondario. Ci sono altri problemi la pace, le ingiustizie sociali, le nuove tecnologie: è questo l’orizzonte che deve interessare i cardinali nel conclave e devono scegliere un Papa che si confronti con questi grandi orizzonti”. Così monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, a Tg2 Post condotto da Monica Giandotti.

“Non c’entra la condanna: gli sono stati tolti i diritti del cardinalato e quindi anche il diritto di votare, però dice il voto è anche un dovere. Sono questioni di poco conto rispetto ai problemi giganteschi che abbiamo davanti”, sottolinea monsignor Paglia.