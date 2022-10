"Opera InCanto", due appuntamenti imperdibili a Terni: il 4 ottobre "La bella Magelone" - Tuttoggi

Festival "OperaInCanto": il 4 ottobre, a Terni, “La bella Magelone”; l'8 ottobre "Sogno (o forse no)" di D'Amico.

“Die schöne Magelone”: il 4 ottobre, a Terni, nell’Auditorium di Palazzo Gazzoli, verrà rappresentata, alle ore 21.00, “La bella Magelone”, su musiche di Johannes Brahms.

In “Die schöne Magelone” si narra l’amore di Magelone, figlia del re di Napoli, per il conte Pietro di Provenza. Magelone, tuttavia, era già promessa a un altro, mentre Pietro fu catturato dai Turchi, cosicché solo dopo molti anni i due si sarebbero ritrovati. Questa storia antichissima fu per secoli enormemente popolare nell’intera Europa. Tra le numerose versioni, però, quella del poeta tedesco Ludwig Tieck, che Brahms musicò nel 1861 realizzando un ciclo di canzoni per voce e pianoforte.