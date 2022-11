Omicidio Terni, parla avvocato presunto assassino "Il ragazzo è prostrato e vuole parlare" - Tuttoggi

Omicidio Terni, domani l'udienza di convalida dell'arresto del presunto assassino. Attesa per autopsia sulla salma della vittima

Bisogna ancora far luce sull’omicidio di Terni che ha portato alla morte del cittadino tunisino Ridha Jamaaoui, ucciso a calci e pugni in strada, sembrerebbe per motivi legati a questioni di viabilità. Saranno comunque le indagini dei Carabinieri di Terni, coordinati dalla Procura della Repubblica, a far luce su una vicenda dai contorni ancora poco definiti, come ammesso dallo stesso Procuratore Capo, Alberto Liguori, nell’ambito della conferenza stampa di ieri, 29 novembre.

Omicidio Terni, domani udienza di convalida arresto presunto assassino

Al momento, il presunto assassino di Ridha Jamaaoui, il 27enne di origine nigeriana Samuel Obagbolo, si trova in stato fermo, misura che deve ancora essere convalidata dal giudice, Simona Tordelli. La convocazione per l’udienza di convalida è attesa per oggi pomeriggio e, con tutta probabilità, si svolgerà nella mattina di domani nella modalità ‘in remoto’.