Omicidio Terni, fermato presunto assassino di Ridha Jamaaoui | Procuratore "A Terni lo Stato c'è" - Tuttoggi

Omicidio Terni, il Procuratore Capo, Alberto Liguori "Voglio rassicurare la città e i cittadini, lo Stato garantisce diritti di tutti"

Omicidio Terni – I Carabinieri di Terni hanno tratto in arresto il presunto assassino di Ridha Jamaaoui, l’uomo di 40 anni, operaio di origini tunisine, che è stato ucciso la sera del 27 novembre in seguito a una rissa in strada, scoppiata per futili motivi. L’uomo tratto in arresto è un giovane nigeriano che è stato identificato dai militari grazie alla testimonianza di alcune persone che hanno assistito alla scena e ai filmati di alcune telecamere installate in zona. Attualmente, il cittadino nigeriano è in stato di fermo e sottoposta alla misura di custodia cautelare in carcere, in attesa della convalida del fermo da parte dell’autorità giudiziaria, mentre la salma di Ridha Jamaaoui sarà sottoposta ad autopsia nelle prossime ore. Al momento, comunque, l’accusato non ha fornito dichiarazioni.

Terni città in difficoltà

Nell’ambito della conferenza stampa di oggi, 29 novembre, il Procuratore Capo, Alberto Liguori, ha tenuto una conferenza stampa nel comando provinciale dei Carabinieri di Terni, per spiegare i dettagli dell’omicidio. Il Procuratore ha parlato di Terni come “una città in difficoltà. La difficile convivenza di popoli – ha aggiunto il Procuratore – in un periodo storico complicato, stretto tra pandemia e crisi economiche, derivanti anche dal conflitto russo-ucraino, unitamente all’abuso di sostanze alcoliche, hanno fatto da detonatore del fatto di sangue, che ha occupato pagine di giornali, specie online”.