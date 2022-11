Omicidio Terni, è una questione anche politica | Gli amici di Ridha "Allah abbia pietà di te" - Tuttoggi

Omicidio e violenze, è una questione anche politica

Ricercare le cause di episodi di violenza nella gestione politica di una o di un’altra parte è ‘costume’ diffuso tra i partiti di maggioranza e opposizione, che ‘sfruttano’ fatti cruenti e di sangue per dare un’immagine di degrado, dovuto alla cattiva gestione della città da parte del partito al governo. In realtà la politica è in qualche modo responsabile, nella misura in cui mancano politiche, appunto, per l’integrazione e il sostegno alle fasce più deboli della società civile.

Rabbia e violenza sociale

Per quanti presidi di Polizia si possano predisporre a controllo della sicurezza in città, nessuno è in grado di prevedere un omicidio come quello che ha sconvolto la città di Terni: un padre di famiglia ammazzato di botte a mani nude nella prima periferia della città. Il degrado, spesso, si annida dove c’è il vuoto istituzionale e politico, ed è proprio lì che è necessario intervenire: colmare quei vuoti che scatenano rabbia e violenza sociale. Che a Terni esista un problema sicurezza è confermato anche dall’imminente riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, un tavolo istituzionale che, alla luce dell’omicidio, risulta tanto più opportuno e urgente.

Omicidio Terni, Bandecchi “Più sicurezza e controlli”

Anche Stefano Bandecchi, candidato sindaco alle prossime amministrative è intervenuto sull’omicidio di Ridha Jamooui, chiedendo, anche lio, più controlli e sicurezza: “Il brutale pestaggio che ha portato alla morte il 42enne tunisino Ridha Jamaaoui è sconcertante – si legge in una nota di Stefano Bandecchi – La violenza, avvenuta la scorsa notte nel quartiere di Borgo Bovio, mi lascia sgomento non solo dal punto di vista umano: come candidato sindaco, la mia convinzione è che la città richieda più sicurezza e controlli. Esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia della vittima. Le forze dell’ordine sono al lavoro per rintracciare il vile responsabile che deve essere assicurato alla giustizia”.

Omicidio Terni, Gentiletti “Proclamare lutto cittadino”

Alessandro Gentiletti di Senso Civico ha invece chiesto la proclamazione del lutto cittadino: “Episodi violenti, da condannare sempre con forza e fermezza e da non strumentalizzare per fini politici, come invece fece quattro anni fa chi oggi governa, senza mai chiedere scusa. Tutelare i cittadini e lavorare insieme per una città vivibile e sicura, deve essere la priorità di tutti gli amministratori, al di là delle parti politiche. Mi unisco allo sconcerto e al dolore che il sindaco ha espresso oggi a nome della città e gli chiedo di proclamare il lutto cittadino il giorno dei funerali. Grazie alla magistratura e alle forze dell’ordine per il grande lavoro che stanno facendo”.