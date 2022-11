Omicidio Terni, 40enne ucciso dopo rissa | Sindaco Latini “Inaccettabile” – Aggiornamenti

Omicidio Terni, indagini a tutto campo

Forze dell’ordine al lavoro da questa notte per identificare il presunto autore della morte di un quarantenne di origine tunisina deceduto nella tarda serata di domenica 27 novembre tra via Romagna e via Marche, a Terni, in seguito a un diverbio verosimilmente scaturito per motivi di circolazione stradale.

A causare la lite, secondo quanto ricostruito grazie ad alcune testimonianze, l’impatto fra un’auto e una bicicletta. Che poi sarebbe degenerato con l’arrivo di altre persone: quattro in tutto quelle che sarebbero rimaste coinvolte a vario titolo.

Omicidio, perde la vita Ridha Jamooui

I Carabinieri di Terni si sono recati sul posto dopo aver ricevuto numerose richieste di intervento. All’arrivo dei militari e dei sanitari del 118, però, l’uomo – Ridha Jamooui – era già morto. Nei pressi del distributore erano presenti altre due persone, di cui una, di origine africana, ferita ed un italiano.

I Carabinieri stanno svolgendo approfondite indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Terni. Dai primi accertamenti è emerso che il ferito e un italiano avrebbero avuto un litigio, cui, nel giro di poco tempo, avrebbero preso parte anche l’uomo deceduto e un altro soggetto al momento ricercato.

Si indaga per omicidio

Le indagini – l’ipotesi di reato, al momento, è quella di omicidio – proseguono al fine di accertare le responsabilità di ognuno. La salma è sotto sequestro e nelle prossime ore verrà disposta l’autopsia.

Sul luogo della tragedia lunedì mattina sono giunti anche dei familiari del 40enne, operaio che lascia 3 figli piccoli. Da loro è arrivato l’appello a chiunque possa aver visto qualcosa affinché fornisca elementi utili alle indagini.

(ha collaborato Sara Fratepietro)