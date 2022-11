Investito e poi picchiato a morte, si cerca l'omicida - Tuttoggi

Secondo quanto ricostruito grazie ad alcuni testimoni, il quarantenne sarebbe stato investito da una bicicletta mentre camminava. Rimasto lievemente ferito, avrebbe chiesto dei soldi all’investitore. Ne sarebbe nata una lite feroce, a cui si sarebbero aggiunte altre persone. Il 40enne tunisino è rimasto ucciso a calci e pugni, mentre un altro straniero è rimasto ferito. L’omicida è invece scappato in sella alla sua bici, facendo perdere le sue tracce prima che sul posto arrivassero i carabinieri. Il tutto si sarebbe consumato in pochi minuti, in via Marche, davanti agli occhi increduli di alcune persone che hanno assistito alla scesa chiamando prontamente le forze dell’ordine. All’arrivo dei soccorritori, però, per il quarantenne non c’era più nulla da fare. Il suo corpo è rimasto a terra per diverse ore prima del nulla osta del pm alla rimozione e dopo i rilievi effettuati sul posto.

Ora i carabinieri stanno indagando per cercare di risalire all’assassino che avrebbe colpito il tunisino con una furia cieca. Come detto, nella rissa seguita alla lite, anche un altro uomo è rimasto ferito: si trova ora all’ospedale di Terni. La sua testimonianze nelle prossime ore potrebbe fornire elementi essenziali per l’identificazione delle altre persone coinvolte nella rissa ed in particolare dell’autore dell’aggressione mortale.

(foto di repertorio)