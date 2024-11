Omicidio Pistrino, il vicino di casa di Marielle si getta dalla finestra - Tuttoggi.info

Cristian Francu – il 51enne operaio rumeno accusato dell’omicidio di Marielle Soethe, la donna trovata morta in casa a Pistrino il 1° dicembre 2022 – si è gettato da una finestra dell’ospedale di Perugia ed è morto sul colpo dopo un volo di 5 piani.

E’ accaduto ieri sera (27 novembre), intorno alle 19, appena l’uomo – diabetico grave e con altre patologie – è arrivato nel reparto di Medicina interna direttamente dal carcere di Terni.

Il 51enne operaio era stato scarcerato proprio per le sue condizioni di salute precarie (dichiarate incompatibili con la detenzione) e trasferito nella struttura perugina in regime di domiciliari. Nella sua camera non era piantonato ed è stato libero di compiere l’insano gesto.

L’ultima udienza sulla morte di Marielle Soethe si era tenuta lunedì scorso (25 novembre), durante la quale erano state fatte rivedere le immagini del delitto. Francu, presente in aula, si era proclamato come sempre innocente. Con la morte dell’unico imputato si chiude di fatto anche il processo nei suoi confronti.