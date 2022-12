Donna trovata morta in casa, spunta ipotesi omicidio | Disposta autopsia - Tuttoggi

A dare l’allarme è stata un’amica della signora, sua coetanea, che non aveva notizie della donna ormai da giorni. A rinvenire il corpo esanime della 70enne sono stati per primi i vigili del fuoco, che hanno forzato la serratura della porta di casa. Sul volto del cadavere sarebbero presenti tumefazioni, segno di una possibile colluttazione.

Da una prima sommaria ispezione cadaverica, effettuata in loco dal medico legale intervenuto con il Pubblico Ministero, e sulla base dei primi elementi raccolti dalla Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale Carabinieri di Perugia, non si può infatti escludere neanche l’ipotesi di omicidio.

La salma, così come disposto dalla competente Autorità Giudiziaria, è stata trasportata presso l’obitorio dell’ospedale di Perugia, per una completa autopsia che possa aiutare a far luce sull’accaduto.