Sir affondata dai 9 metri (3-1), in finale va la Lube IMMAGINI

Una Lube micidiale dai 9 metri sbanca il PalaBarton 3-1 e si prende la finale Scudetto contro Trento. Sir irriconoscibile, fallosa in attacco e impotente in ricezione. Inferiore agli avversari nelle ultime due partite di questa serie, persa al tie-break di Gara3, quando aveva avuto l’occasione di chiudere i conti in casa.

Una grande delusione per i tifosi e per il presidente Sirci, che ha assistito accigliato alla prestazione sottotono dei suoi. E che ora, come tutti gli appassionati bianconeri, vuole il riscatto con la conquista della Champions.

La partita

Primo set che si accende in un finale senza video-check. Due ace di Poriya portano la Lube sul +3 (20-17). I Block Devils trovano il pari e il sorpasso (24-23) con 2 punti diretti dai 9 metri di Ben Tara. Il set per la Sir arriva solo sul 29-27, con Semeniuk che attacca direttamente la palla schizzata sul muro marchigiano.

La Lube prova a scappare anche nel secondo set, approfittando degli errori dei padroni di casa. L’ace di Ishigawa consente di accorciare. Dall’altra parte risponde Lagumdzija (12-9 per i cucinieri). Ben Tara sbaglia ancora e fa sprecare un check a Lorenzetti. Tanti errori per i Block Devils consentono agli ospiti di prendere il largo nel turno in battuta di Bottolo (19-13) impreziosito da due ace. Serie terminata da Solè (21-14). Ace di Plotnytskyi (21-16). Risponde dai 9 metri Poriya (23-16). La Lube si pareggia il conto dei set dominando la seconda frazione.

Parte forte la Lube anche nel terzo set, con i Block Devils molto fallosi. Bottolo chiude un grande attacco dopo una difesa dei suoi che sorprende Perugia (6-3). Ben Tara lo chiude a muro riportando sotto la Sir (5-6). Ma la Lube spinge e col servizio di Bottolo che Semeniuk non trattiene va sul +4 (10-6). La Sir, in difficoltà in questa fase, si affida a Ben Tara. L’ace di Lagumdzija trova l’ace del 13-8. Doppio ace di Nikolov, la Sir non riesce a difendere gli attacchi dai 9 metri degli ospiti (16-9). I Block Devils non riescono invece ad essere letali al servizio, con tanti errori. Dall’altra parte ancora un ace di Gargiulo (20-13). Finalmente Ben Tara trova l’ace che fa ancora sperare la Sir (15-20). Ma i Block Devils continuano a sbagliare e la Lube si prende anche il terzo set 25-17 sull’attacco di Lagumdzija.

La Sir con le spalle al muro conquista i primi due punti. Ancora un ace di Lagumdzija per il pari (2-2). La Sir riprende a giocare e va sul +3 (5-2) con l’attacco di Ishikawa. Ancora un attacco del giapponese dopo una serie di difese (8-5). L’ace di Bottolo riporta sotto Civitanova (9-10). Il pari arriva sul muro dei cucinieri. Nel ritorno in campo ancora un ace di Bottolo per il sorpasso (11-10). Con il muro di Plotnytskyi la Sir torna avanti (12-11). Ben Tara spara il servizio e si accascia a terra per un crampo. Nikolov attacca fuori senza tocco del muro (15-13 Sir). Ishikawa attacca bene un pallone difficile (16-13). Anche Lagumdzija attacca bene. Il pari (17-17) arriva a muro, dopo la difficoltà sul servizio di Poriya. Solè riporta avanti la Sir. Doppio vantaggio Sir sull’attacco di Plotnytskyi (20-18). La Lube ritrova il pari. Ancora un ace di Bottolo (21-20) riporta avanti la Lube. Poi il muro di Nikolov. Sir ancora in difficoltà sul servizio di Bottolo, +3 Lube (23-20). Ace di Bottolo, ma il check chiamato da Lorenzetti mostra la palla fuori. Gargiulo insacca il muro della Sir, ma poi sbagli al servizio il primo match point. Ben Tara spara fuori il servizio e la Lube si prende la finale Scudetto contro Trento.

Tabellino

Sir Susa Vim Perugia – Cucine Lube Civitanova 1-3

29-27; 19-25; 17-25; 22-25