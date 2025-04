Napoli, martellate alla moglie, poi la caduta dal balcone: morto pensionato - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Prende a martellate la moglie, poi cade dal balcone e muore. Tragedia nella serata di oggi al Parco Dalmine di Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Secondo quanto si apprende, un anziano pensionato, ex operaio della fabbrica dismessa, si sarebbe tolto la vita dopo aver ferito la moglie a colpi di martello. La donna è stata soccorsa ed ora è ricoverata all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia: dai primi accertamenti, pare che non sia in pericolo di vita. Sul posto, allertati da alcuni vicini, sono intervenuti i carabinieri della stazione, della compagnia e del Gruppo di Torre Annunziata che hanno avviato le indagini.