Leolandia Narni, si lavora per salvare il progetto - Tuttoggi.info

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno perché non ci sarebbe stata alcuna comunicazione ufficiale sul fatto che Leolandia si fosse sfilata dal progetto di realizzare un nuovo parco divertimenti a Narni. Comune di Narni e Regione non hanno mai ricevuto nessuna notizia in tal senso se non quanto anticipato da Tuttoggi nella giornata di ieri, dopo aver verificato e appreso quanto esposto dai vertici di Leolandia. Comprensibile dunque il disorientamento generale, ma la vera notizia è che Tuttoggi ha appreso anche che proprio nei prossimi giorni ci sarà una riunione inter-istituzionale per parlare del progetto Leolandia. Staremo a vedere.

Leolandia, sindaco Lucarelli “Sempre sostenuto il progetto”

Il sindaco di Narni, Lorenzo Lucarelli, precisa a Tuttoggi che il Comune di Narni ha sempre operato per rendere possibile la realizzazione del progetto Leolandia e che i contatti con tutti i soggetti coinvolti, compresi alcuni imprenditori locali, sono stati costanti. “Abbiamo sempre lavorato per poter portare a termine questo progetto – spiega Lucarelli – nei prossimi giorni ci sarà una riunione nell’ambito della quale speriamo vengano chiarite alcune questioni, ma sicuramente non c’è responsabilità della istituzioni che hanno sempre fatto la loro parte in tutta la vicenda. Sicuramente la pandemia causata dal Covid ha generato un blocco un po’ di tutti progetti che non fossero strettamente legati alla salute, ma non abbiamo mai smesso di lavorarci”.

Regione, dal PD Filipponi indica la strada “Ci sarebbero ancora gli strumenti”

Anche la Regione è pronta a fare la sua parte (ricordiamo che all’epoca l’Umbria era governata dalla giunta di centrodestra di Donatella Tesei, oggi invece è rappresentata dalla governatrice del centrosinistra, Stefania Proietti), come sottolineato da Francesco Filipponi, consigliere regionale del PD che indica come ancora ci siano gli strumenti per poter intervenire: “Apprendo con dispiacere il possibile disinteresse, di Leolandia per il progetto riguardante lo sviluppo del parco divertimenti nel territorio comunale di Narni, a San Liberato – è quanto dichiarato da Francesco Filipponi, consigliere regionale del Pd – Ricordo che su questo progetto ci fu un costante e grande lavoro da parte della Giunta regionale di centrosinistra con una delibera di cofinanziamento dell’investimento dell’ottobre 2018 e dal Comune di Narni, con l’approvazione dello schema di Accordo di programma fra Regione Umbria, Invitalia e Ministero dello sviluppo economico a sostegno dell’investimento produttivo del Contratto di sviluppo proposto da Leolandia Umbria srl. Ciò nell’ambito dell’accordo per l’Area di crisi complessa Terni-Narni, il cui iter è stato avviato nel 2016. In ogni caso gli strumenti per proseguire sarebbero ancora a disposizione per questo investimento e per eventuali iniziative in questo settore. La maggioranza in assemblea legislativa, insieme alla Giunta regionale, manterrà costante l’attenzione su questa ed altre prospettive di sviluppo per il territorio”.