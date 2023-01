Omicidio Pistrino, dopo oltre un mese ancora nessun indagato | Marielle ora riposa a Citerna - Tuttoggi

Il delitto di via Sfrilli resta un giallo ancora tutto da decifrare | Il Comune si è preso carico del funerale e della sepoltura, avvenuta vicino alla tomba del compagno

Il delitto di Marielle Soethe, la 71enne tedesca trovata morta nel suo appartamento di Pistrino (Citerna) lo scorso 1 dicembre, rimane ancora un mistero tutto da decifrare.

Dopo oltre un mese dalla tragedia, infatti, nessuno risulta ancora iscritto sul registro degli indagati. In questo lasso di tempo l’appartamento di via Sfrilli (ancora sotto sequestro) è stato setacciato in lungo e in largo da carabinieri e Ris, in cerca anche della più piccola traccia che potesse ricondurre al potenziale assassino. Uno dei sopralluoghi del Reparto scientifico, effettuato a metà dicembre, era andato avanti addirittura per 12 ore.