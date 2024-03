Omaggio radiofonico a Michael Nyman - Tuttoggi.info

DOT Radio festeggerà gli 80 anni del grande compositore inglese con due puntate speciali di Open Space a cura di Claudia Aliotta e con la regia di Marco Cocco. Nyman, che compirà gli anni il prossimo 23 marzo, ha scritto sinfonie, quartetti e opere liriche ed è anche uno dei più prestigiosi autori di colonne sonore per il cinema. Il primo appuntamento, in onda giovedì 21 marzo alle ore 21 sarà incentrato sul periodo artistico che va dalla metà degli anni 70 con la nascita della Michael Nyman Band al 1991; la playlist che accompagnerà l’excursus sulla carriera di Nyman sarà composta da brani tratti dalle musiche per i film di Peter Greenway. Per il regista gallese, con il quale collaborò per lungo tempo, Nyman compose le colonne sonore di pellicole come “I misteri del giardino di Compton House”, “Giochi nell’acqua” e “L’ultima tempesta”, ma fu nel 1993 con le musiche per il film “Lezioni di piano” di Jane Campion che il pianista britannico raggiunse fama mondiale. Nella seconda puntata, che sarà trasmessa il 28 marzo, la cantante e giornalista siciliana Claudia Aliotta passerà in rassegna gli ultimi 30 anni del percorso musicale di Nyman, prendendo in esame, oltre al capolavoro scritto per la regista neozelandese, vincitore della Palma D’Oro a Cannes, le musiche per splendidi film come “Carrington” di Christopher Hampton, “Gattaca” di Andrew Niccol e “Fine di una storia” di Neil Jordan, oltre al breve ma importante sodalizio con il regista Michael Winterbottom in “Wonderland” e “The Claim”. Sarà ricordata anche la sua produzione dal 2000 in poi, al di fuori del contesto cinematografico, ed in particolare la collaborazione con il cantante David McAlmont per l’album “The Glare”.

Dot Radio, nata in Umbria nel 2009 grazie all’apporto di personaggi provenienti dal mondo radiofonico degli anni 70/80’, ora professionisti ed esperti sia in campo musicale che artistico, trasmette in digitale dal 2020, coprendo tutto il territorio regionale; attualmente è diretta da Marco Cocco. Nel suo ricco palinsesto sono presenti programmi storici come ”Mr. Jones” condotto da Davide Giannini , direttore artistico della stazione radio, e da Corrado Rossi e “Donne in Jazz” a cura di Fazio Bartocci; fra le ultime produzioni ricordiamo

“American Roots” di Stefano Grelli.