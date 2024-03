Officina della memoria cerca personale per il Memoriale

Le due persone serviranno come custodi per il servizio di guardiania del museo. Tutte le informazioni per candidarsi.

L’Officina della memoria cerca personale per rendere più fruibile possibile il Museo Memoriale del campo di concentramento di Colfiorito (nella foto il momento dell’inaugurazione). La struttura è di recente apertura e richiede due persone per servizio di custodia, apertura, chiusura e guardiania per 24 ore mensili ciascuna.

Le richieste

Il servizio è richiesto per le giornate di sabato e domenica di ogni mese, oppure venerdì pomeriggio , sabato mattina e pomeriggio e domenica mattina, con alternanza settimanale del personale, e rispetterà il seguente orario: 10 -13 / 15 -19

Come candidarsi

Sarà titolo preferenziale esperienza di guardiania museale per candidati ambosessi, senza vincoli di età. La selezione avverrà tramite colloquio. Verrà applicato il contratto Federculture e similari per le suddette attività. Il contratto sarà a tempo determinato, inizialmente per sei mesi. Le candidature dovranno essere inviate a Officine della Memoria, mail : officinadellamemoria2021@gmail.com entro il 24 marzo 2024. Inizio attività prevista per aprile 2024.