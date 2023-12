Offerta di lavoro per tecnico specializzato in assistenza caldaie e condizionatori - Tuttoggi.info

Richiesta esperienza nel settore idraulico, elettrico/elettronico

Assisitenza Fioretti, leader nel settore dell’assistenza e manutenzione di caldaie e condizionatori, è alla ricerca di un “Tecnico Esperto” da inserire nel proprio team. Se possiedi esperienza nel settore idraulico, elettrico/elettronico e cerchi una nuova sfida professionale, potresti essere la persona che stiamo cercando!

Si cerca:

Esperienza nel settore: competenze consolidate in idraulica, elettrica/elettronica, assistenza caldaie e condizionatori.

Abilità tecniche: capacità di gestire installazioni, manutenzioni e riparazioni in autonomia.

Approccio professionale: forti doti di problem solving, attenzione al cliente e capacità di lavorare in team.

Si Offre:

Crescita professionale: ambiente di lavoro stimolante e possibilità di formazione continua.

Retribuzione competitiva: pacchetto retributivo adeguato all’esperienza e alle competenze.

Flessibilità lavorativa: orari di lavoro regolari con interventi programmabili.

Come Candidarsi:

Invia il tuo CV e una lettera di presentazione a info@assistenzafioretti.it. Indica nel soggetto “Candidatura Tecnico Esperto”.

Scadenza Candidature:15_01_24

Per maggiori informazioni su questa entusiasmante opportunità, visita il nostro sito web o contattaci al numero telefono 0743 53387

Unisciti al nostro team e inizia un percorso professionale ricco di soddisfazioni!

Il nostro impegno è per un ambiente di lavoro inclusivo e paritario. Tutti i candidati qualificati saranno presi in considerazione per l’assunzione senza distinzione di razza, colore, religione, sesso, identità di genere, orientamento sessuale, origine nazionale, età.