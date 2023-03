Nuovo ponte in via Di Vittorio, rimosso il cantiere | Foto

In corso la rimozione completa del cantiere di via Giuseppe Di Vittorio dopo la ricostruzione del ponte da parte della Bonifica

E’ in corso dalle 14 di oggi (30 marzo) la rimozione del cantiere in via Giuseppe Di Vittorio a Terni dopo la realizzazione del nuovo ponte da parte del Consorzio della Bonifica. Dopo la proroga richiesta a inizio anno, i tempi di completamento dei lavori sono stati pienamente rispettati e finalmente si potrà tornare a circolare regolarmente lungo la trafficata strada.

L’intervento è durato poco meno di un anno ed ha comportato il restringimento della carreggiata con modifiche all’incrocio tra via Di Vittorio, via Liutprando e via Pastrengo. Con esso la Bonifica ha demolito e ricostruito il ponte sul fosso di Stroncone, nell’ambito di interventi che hanno previsto anche la realizzazione di nuovi argini per il corso d’acqua.