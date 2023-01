Ponte di via Di Vittorio, lavori slittano a marzo - Tuttoggi

Ponte di via Di Vittorio, il Consorzio di Bonifica Tevere-Nera chiede proroga dei lavori al Comune di Terni

A causa del Covid e di problematiche tecniche di diversa natura, il Consorzio di Bonifica Tevere Nera ha chiesto al Comune di Terni la proroga dei lavori sul ponte di via Di Vittorio al 31 marzo 2023. Come si legge in una nota del Consorzio: “oltre alla definitiva conclusione delle attività consortili, l’Ente è impegnato nella prosecuzione di tutti i relativi sottoservizi che interessano la zona. Salvo imprevisti meteorologici, i lavori sul ponte di via Di Vittorio termineranno entro il 31 marzo”.