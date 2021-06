Nuovo look per Vicolo della Formica, in centro continua l'"operazione decoro" - Tuttoggi

Dopo il grande intervento su via Cairoli taglio del nastro per un'altra importante via del centro storico in zona San Pietro, in "cantiere" altre opere

Nuova vita per Vicolo della Formica, nel centro storico di Gubbio, dopo i lavori di riqualificazione ripavimentazione.

A tagliare il nastro, ieri (18 giugno), è stato lo stesso sindaco Filippo Stirati – che ha parlato di “operazione decoro” -, affiancato dagli assessori Valerio Piergentili e Giovanna Uccellani.

L’importo dei lavori, eseguiti dalla ditta Tecnoservice di Gubbio, ammonta a 90mila euro. Questo “cambio look” arriva dopo l’altro grande intervento su via Cairoli, che – ha sottolineato Piergentili – fa parte di quel progetto di restyling del quartiere di San Pietro e del centro storico tutto”.

Da oltre una settimana è arrivato un cantiere anche in via Savelli, dove verrà ripavimentato il tratto tra l’incrocio di via Fabiani e via Palmerucci. Inoltre si attende anche il via libera per la variante al progetto di via Marianelli, dove oltre al manto stradale è previsto il rifacimento dei servizi primari nel sottosuolo (reti di energia elettrica, gas, telecomunicazioni e fognature) e dell’illuminazione.