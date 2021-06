Lavori di ripavimentazione, chiusura parziale di Via Savelli per un mese - Tuttoggi

Il tratto interessato sarà quello compreso tra l’incrocio di via Fabiani e via Palmerucci, cantiere al via lunedì 14 giugno

Inizieranno lunedì 14 giugno i lavori di rimozione della pavimentazione, in compartecipazione tra Comune di Gubbio e privati, di parte di via Savelli.

Nel dettaglio, il tratto interessato sarà quello compreso tra l’incrocio di via Fabiani e quello di via Palmerucci, che verrà chiuso al traffico da lunedì mattina fino a fine lavori, per circa 30 giorni lavorativi.

In particolare, si procederà alla rimozione della pavimentazione in pietra e asfalto, all’impermeabilizzazione delle volte sottostanti e al ripristino delle manto stradale. Verrà comunque garantito un passaggio per i pedoni di circa due metri.