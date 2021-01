Nuovo decreto anti Covid, la scuola slitta all’11 | Divieti: zona gialla “rafforzata” e arancione nei weekend

La decisione del Consiglio dei ministri nella notte | Il decreto con i nuovi limiti in vigore dal 7 al 15 gennaio

Nuovo decreto anti Covid, slitta all’11 gennaio il ritorno in classe per le scuole superiori. Salvo nuovi rinvii in base alla situazione epidemiologica territoriale. Anche se alcune Regioni (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche) hanno già deciso di posticipare ulteriormente.

La decisione del Governo Conte, tra l’altro in un clima teso per la crisi politica aperta da Italia Viva, è stata presa nella notte, dopo un tesissimo Consiglio dei ministri.

Scontro sulla scuola

Se sulla proroga di parziali limiti agli spostamenti c’è stata, di fatto, sin da subito unanimità, è sulla scuola che le forze di maggioranza si sono scontrate.

Alla fine la mediazione trovata è stata consentire il ritorno in classe delle superiori da lunedì 11 gennaio al 50%.

Elementari e medie torneranno regolarmente in classe il 7 gennaio.

I limiti agli spostamenti

Quanto agli spostamenti, la decisione (ma si attende la firma del testo finale del decreto) prevede in tutta Italia una zona gialla “rafforzata” dal 7 al 15 gennaio, con la zona arancione nel finale settimana (9-10 gennaio).

Dal 7 al 15 gennaio, dunque, non ci si potrà spostare tra le regioni (salvo che per motivi di lavoro o studio, salute o stato di necessità).

Da lunedì 11 gennaio, poi, scatterà l’abbassamento della soglia dell’indice Rt che fa scattare le nuove colorazioni delle regioni in base alla fascia di rischio. Scelta, questa, che è stata condivisa con le Regioni.

E a quel punto nelle regioni arancioni le superiori non torneranno in classe neanche l’11 gennaio.

Dovrebbero restare i limiti ad accogliere a casa massimo due parenti o amici e solo con uno spostamento al giorno, con autocertificazione. Resta il coprifuoco dalle 22 alle 5.