Nuovo comandante per il Norm di Spoleto, è il tenente Vincenzo Esposito

Dopo 37 anni di servizio in incarichi prettamente territoriali, per il tenente Esposito arriva la sfida della guida del reparto operativo e radiomobile dell’Arma. Significativa la carriera alle sue spalle: ha infatti guidato stazioni dei carabinieri e svolto incarichi nei Nuclei operativi a Napoli, Formia e Firenze. In particolare, a Napoli ha comandato – tra gli altri – la stazione “Stella”, che comprende il rione Sanità, e la stazione “Vomero”, nell’omonimo quartiere del capoluogo campano. Per lui, dunque, è la prima volta in Umbria dopo un’apposita selezione e formazione fatta dall’Arma.

Il nuovo comandante del Norm di Spoleto, dunque, affiancherà la comandante della Compagnia, il capitano Teresa Messore, nel fronteggiare le esigenze del territorio che comprende 8 Comuni e 6 stazioni (Spoleto, Campello, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria, Sant’Anatolia di Narco e Cerreto). “Ora capiremo le indicazioni per il territorio – è il commento del tenente Esposito – di sicuro massima sarà l’attenzione alla lotta agli stupefacenti ed alla sicurezza, contro i reati predatori”.

L’Arma dei carabinieri, dunque, rimane vicina ai cittadini e grazie alla capillarità delle stazioni sul territorio riesce ad “esserci sempre“. Ed anzi, attraverso il capitano Messore, lancia l’appello a segnalare sempre situazioni sospette e chiamare il 112 in caso di dubbi o richieste di aiuto. Anche perché nell’ultimo periodo sta avvenendo una recrudescenza di truffe ai danni soprattutto degli anziani. Per questo la Compagnia carabinieri di Spoleto ha promosso negli ultimi mesi incontri ad hoc sul territorio con l’obiettivo di dare consigli utili alla popolazione.