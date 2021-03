Benvenuto al nuovo comandante del Norm dei Carabinieri di Spoleto, il S.Ten. Sanfilippo - Tuttoggi

L'ufficiale, originario della Sicilia, è laureato in Giurisprudenza e in Scienze dell’Amministrazione – Operatore Giudiziario,

Si è appena insediato il nuovo comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Spoleto.

Si tratta del S. Ten. Antonio Maria Sanfilippo.

E’ siciliano di origini, essendo nato a Messina nel 1962.

E’ laureato in Giurisprudenza e in Scienze dell’Amministrazione – Operatore Giudiziario, oltre al conseguimento di un master in “Filosofia e storia del Diritto”.

Nella sua lunga carriera si annoverano incarichi presso la Stazione Carabinieri di Locri (RC) nel 1984, presso il Nucleo Radiomobile di Cervia (RA), nel 1985/86 e per ben 24 anni presso la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga di Roma.