Truffe online, proseguono le conferenze informative dei Carabinieri di Spoleto - Tuttoggi

Cicli di formazione di cultura e legalità anche negli istituti scolastici -secondo le linee definite tra l’Arma Carabinieri e il Ministero dell’Istruzione

L’attività di prevenzione dei reati svolta dalla Compagnia Carabinieri di Spoleto prosegue in maniera incessante per fornire strumenti di salvaguardia al cittadino per evitare di essere vittima dei reati di truffa soprattutto connessi al mondo tecnologico.

Il ciclo di conferenze a tutela del cittadino rappresenta un valido strumento per prevenire i reati nei diversi ambiti, assicurando la possibilità di porre attenzione a particolari e “comuni denominatori” di taluni reati, mettendosi in allerta.