Nello zaino quasi 3 kg di eroina, 37enne arrestato a Fontivegge - Tuttoggi.info

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Nello zaino quasi 3 kg di eroina, 37enne arrestato a Fontivegge

Redazione

Nello zaino quasi 3 kg di eroina, 37enne arrestato a Fontivegge

Gio, 30/04/2026 - 14:21

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Maxi sequestro di eroina nella zona di Fontivegge, con i carabinieri della Compagnia di Perugia che hanno arrestato un 37enne nigeriano. La brillante operazione si inserisce in un’attività di controlli a tappeto nell’area appunto di Fontivegge, con l’obiettivo di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, i Carabinieri della Compagnia di Intervento Operativo dell’8° Reggimento “Lazio”, in collaborazione con il personale della Sezione Operativa della Compagnia di Perugia e della Stazione di Corciano, hanno arrestato in flagranza un 37enne di origini nigeriane, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nello specifico, i militari hanno notato l’uomo che stava percorrendo a piedi via Curtatone e che, alla loro vista, è entrato improvvisamente in un esercizio commerciale. Questo comportamento sospetto ha indotto i militari a procedere al suo controllo.

L’intuizione dei Carabinieri ha consentito il rinvenimento e sequestro di 221 involucri termosaldati di sostanza stupefacente, risultata essere eroina, per un peso complessivo di circa 2.970 g., abilmente occultati all’interno nel suo zaino. Dai successivi accertamenti è emerso che la sostanza stupefacente era destinata alla vendita al dettaglio.

A seguito di perquisizione domiciliare, è stata rinvenuta e sequestrata la somma contante di 6.450 euro, ritenuta verosimilmente provento dell’attività illecita che ha portato alla denuncia a piede libero di un connazionale. Sulla base delle emergenze investigative le indagini proseguono ai fini della identificazione di eventuali ulteriori complici.

Al termine delle formalità di rito, il 37enne, come disposto dal magistrato di turno, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Perugia Capanne.

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