Nuovo Codice della crisi d'Impresa, i commercialisti di Perugia ne parlano a Foligno - Tuttoggi

Con lui al tavolo c’erano Luciano Panzani, presidente emerito della Corte di Appello di Roma che ha relazionato sugli assetti organizzativi e le responsabilità gestorie; Giulio Confortini, avvocato dottore di ricerca in Diritto dell’impresa all’Università commerciale Luigi Bocconi, che ha illustrato il ruolo degli organi di controllo; e Francesca Romana Capezzuto, avvocato componente della Commissione Crisi e dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento forense di Roma, il cui intervento si è concentrato sulla tempestiva rilevazione della crisi nel concordato minore.

Tante le novità introdotte dal Codice della Crisi d’impresa tra cui l’abolizione del termine fallimento a favore di liquidazione giudiziale, una nuova definizione di crisi e l’introduzione di una disciplina analitica che l’imprenditore deve utilizzare per rilevare le avvisaglie di crisi.

“Stiamo vivendo un periodo storico particolarmente complicato – ha commentato il presidente Guarducci – con le sue emergenze sociali, economiche e finanziarie dettate dai cambiamenti in atto. Il questo momento le imprese e gli imprenditori devono saper gestire le criticità e come Ordine dei dottori commercialisti di Perugia sentiamo la responsabilità di assisterli. Riteniamo che per superare momenti di difficoltà dobbiamo fare sistema tra professionisti per far sì che il valore che viene generato nelle imprese non venga disperso e con le istituzioni per far crescere la formazione di cui tutti abbiamo bisogno. Il nostro obiettivo è anche portare questo approccio nelle imprese, attraverso le associazioni di categoria, per trasferire il concetto che l’imprenditore deve poter guardare avanti, intercettare le criticità che potrebbero portare all’insolvenza e affrontarle”.

La presidente Roberti ha sottolineato come sia stato importante partecipare all’incontro perché quella del Codice della Crisi d’impresa è una delle riforme epocali che traccia un rapporto molto stretto tra mondo giudiziario ed extragiudiziario e come sia necessaria una collaborazione tra gli operatori e i professionisti che intervengono sulle difficoltà dell’imprenditoria.

“Ci confrontiamo tra professionisti – ha commentato Caiafa – ma dovremmo farlo anche con gli imprenditori, dovremmo educare l’imprenditore che è il primo a sapere di trovarsi in una situazione di crisi e che non sempre si rivolge per tempo al professionista. Il Codice della Crisi d’impresa presenta delle notevoli novità, ci sono istituti nuovi come strumenti di regolazione della crisi e ci sono anche delle questioni già controverse di difficile interpretazione. Le norme sono tante, il legislatore ha cercato di fare il meglio, però le leggi vanno interpretate. Lo scopo di questo incontro è permettere ai professionisti di raggiungere quel livello di professionalità e specializzazione in una materia che non può essere affidata a chi non ha una competenza specifica”.