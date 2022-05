Nuovo bancomat a Narni aperto 24h - Tuttoggi

Un nuovo spoertello bancomat è stato aperto a Narni, comune dove non c'erano più sportelli disponibili. Lo sportello è della Banca Centrale Toscana

È finita l’attesa per gli abitanti del centro storico di Narni che da giovedì 5 maggio, dopo tre anni di assenza, hanno nuovamente a disposizione un Atm che gli consentirà di effettuare in autonomia le principali operazioni bancarie. Dopo la chiusura dell’ultimo sportello bancario, l’amministrazione comunale si era messa all’opera per trovare le giuste sinergie con le realtà del territorio.

All’inaugurazione per Banca Centro Toscana Umbria erano presenti il presidente Carmelo Campagna, il vicepresidente Florio Faccendi e il direttore generale Umberto Giubboni insieme ai rappresentanti dell’amministrazione comunale di Narni. “Abbiamo risposto a un appello che veniva da un importante soggetto dell’area di competenza di Banca Centro composta da due regioni, dieci province e 148 Comuni – ha commentato il presidente Carmelo Campagna – Le Bcc sono un presidio contro lo spopolamento del territorio e in 698 comuni italiani rappresentano l’unica realtà bancaria. Da oggi Banca Centro raddoppia la sua presenza a Narni: oltre ai servizi e alla consulenza offerti dalla nostra filiale di Narni Scalo, i cittadini, le imprese e i turisti potranno usufruire dell’Atn evoluto installato in piazza Cavour”.