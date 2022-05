Nuova "Dante Alighieri", finanziati quasi 10 milioni di euro per costruzione entro 2026 - Tuttoggi

La proposta progettuale degli uffici tecnici del Comune è rientrata tra le 5 che nella regione beneficeranno dei fondi del Pnrr, finalizzati alla costruzione di nuovi edifici scolastici nell’ambito del programma “Futura – La scuola per l’Italia di domani”, che collega le diverse azioni attivate grazie a risorse nazionali ed europee per una scuola innovativa, sostenibile, sicura e inclusiva, capace di svolgere un ruolo educativo strategico per la crescita del Paese.

“La nuova Dante Alighieri sarà un complesso scolastico di circa 4.000 metri quadrati, che sorgerà nell’attuale sede del quartiere La Tina e ospiterà oltre 300 studenti, con una palestra che garantirà la pratica di più discipline sportive anche in orari extrascolastici”, spiegano sindaco e assessori, sottolineando che “saranno impiegati i più moderni sistemi di dissipazione sismica per garantire la massima sicurezza e saranno adottate le soluzioni che permetteranno un elevato comfort climatico, con la minimizzazione dei consumi energetici”.

Il finanziamento per la realizzazione dell’istituto secondario di primo grado fa seguito a quello da 5 milioni di euro per 9 interventi di rigenerazione urbana a valere sui fondi del Pnrr ottenuto nei mesi scorsi.