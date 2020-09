Notte Bianca dello Sport, l'evento ai Canapè per combattere il Covid

Una trentina di associazioni sportive, tutte raccolte al Parco dei Canapè, per promuovere lo sport e la salute. Così si configura la “Notte Bianca dello sport“, in programma sabato 19 settembre. Alla presentazione sono intervenuti tutti i presidenti delle associazioni sportive coinvolte, sotto la guida dell’assessore allo Sport Decio Barili e del consigliere delegato Paolo Galli.

“Si tratta di un lento ritorno alla normalità“, ha detto Barili dando lettura al messaggio del presidente del Coni Umbria, Domenico Ignozza. “Spero che possa essere un primo gradino nella scala che ci porti ad avere aria diversa per far diventare Foligno città dello sport e degli sportivi“, ha proseguito Barili.

L’evento ai Canapé

Dalla dirigente dell’area, Ilenia Filippetti, la spiegazione tecnica dell’evento: “Questa manifestazione sorta da un processo partecipativo. Siamo partiti da un avviso, una chiamata alle armi. In esito a questo avviso, hanno risposto oltre 30 associazioni sportive. L’idea iniziale era quella di riempire le piazze, ma poi abbiamo deciso di andare ai Giardini dei Canapè, per avere accessi controllati e contingentati. Ci sarà un circuito ad anello“.

Le associazioni partecipanti

Dall’assessore Barili anche l’ufficialità della costituzione della Consulta dello Sport: ne faranno parte per l’Atletica, l’Atletica Winner con Fabio Pantalla Calcio, il Foligno Calcio con Gloria Panfili, per il Ciclismo la Ciclorapida con Alberto Stefanecchia, per la Pallacanestro l’Ubs Foligno Basket con Fabio Donati, per la Pallavolo l’USD Fiamenga con Luigi Dominici, per gli Sport per Disabili Sportinsieme Foligno con Maria Teresa Lorentini, per le Attività ricreative e tempo libero: Orme Camminare Liberi con Rodolfo Cherubini. Per gli Enti di promozione sportiva Csi Foligno con Giovanni Noli. Per gli altri sport  Motoclub di Foligno con Dario Signorelli e Foligno Rugby con Paolo Pisello.

Le attività in piazza Matteotti

E in questi giorni ci sarà anche la Francescana, che ha previsto attività anche a piazza Matteotti. “La città va riempita di iniziative, perché gli spazi siano promozione di senso civico”, ha detto Barili.