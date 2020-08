"Notte Bianca dello Sport", domande di partecipazione entro il 25 agosto - Tuttoggi

Per partecipare alla “Notte Bianca dello Sport”, in programma a settembre, occorre compilare il modulo (presente sul sito www.comune.foligno.pg.it) con un documento d’identità in corso di validità ed inviarlo entro il 25 agosto secondo le modalità indicate nell’avviso.

Dopo tale fase di raccolta delle richieste di partecipazione, l’Amministrazione Comunale valuterà le proposte di attività, formulate dalle associazioni, secondo i criteri e le modalità indicate nella delibera di giunta comunale del 23 luglio.

Le informazioni importanti

Viene ritenuto importante fornire alcune informazioni:

1) sono in corso le verifiche e le richieste di pareri delle autorità governative centrali deputate alla tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, in particolare per quanto concerne la possibilità di svolgimento di tale evento in sicurezza, rispettando le prescrizioni necessarie ad evitare la possibile diffusione del virus Covid-19.

La manifestazione “Notte Bianca dello Sport” è quindi condizionata alle indicazioni e prescrizioni che tali autorità forniranno;

2) la data individuata (12 settembre) per lo svolgimento della Notte Bianca dello Sport potrebbe variare per ragioni di compatibilità con altre iniziative e manifestazioni che potrebbero svolgersi nel territorio comunale.

L’Amministrazione avviserà tempestivamente le associazioni delle variazioni che si renderanno necessarie entro un congruo termine in modo da poter permettere la più serena organizzazione in merito alle attività di promozione programmate;

3) si specifica che ciascun partecipante all’iniziativa “Notte Bianca dello Sport” sarà tenuto, nello svolgimento delle proprie attività di promozione, a rispettare e a far rispettare tutte le prescrizioni contenute nelle linee guida per la ripresa delle attività economiche, produttive e ricreative aggiornate al 14 luglio 2020 ed adottate dalla Conferenza delle Regioni.

In particolare, oltre all’adozione di tutte le misure indicate dalle linee guida per attività riconducibili a quelle oggetto della “Notte Bianca dello Sport”, sarà necessario effettuare la registrazione e contingentare il numero dei partecipanti alle iniziative di promozione in modo da evitare possibili assembramenti.