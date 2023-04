Norcia, via ai lavori per i giardini pubblici di San Martino

Firmato il contratto d’appalto per l’affidamento dei lavori “Dalle sorgenti di San Martino alle aree verdi, giardini pubblici”

È stato firmato nella mattinata del 12 Aprile il contratto d’appalto per l’affidamento dei lavori “Dalle sorgenti di San Martino alle aree verdi, giardini pubblici” tra il Segretario Comunale, il Responsabile dei Lavori Pubblici del Comune di Norcia e la ditta appaltatrice.

Il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in 365 giorni: i termini contrattuali decorrono dalla data del verbale di consegna lavori in via d’urgenza, avvenuta il 22.03.2023.