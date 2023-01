Norcia, aggiudicate gare restauro Porta Romana e Porta Ascolana

Il sindaco Nicola Alemanno: "Un altro atto simbolico e molto atteso"

Sono state aggiudicate le gare per gli interventi di lavoro e restauro per il miglioramento sismico di Porta Ascolana e Porta Romana, i principali accessi della città nelle mure urbiche del paese.

I dettagli

Per la gara di Porta Ascolana, aperta il 12 gennaio è risultata aggiudicataria l’Impresa Tecnostrade s.r.l. di Perugia; 300 giorni il tempo di lavori previsto, per un importo di circa 600 mila euro. Per la gara di Porta Romana, aperta il 13 gennaio, è risultata aggiudicataria la ditta Edilcos s.r.l. di Norcia; 360 giorni il tempo di lavori previsto, per un importo di circa un milione di euro.