Ricostruzione post sisma, Legnini presenta il rapporto di fine mandato

Martedì il bilancio del commissario uscente sul lavoro fatto e su quanto resta da fare | Sarà presente il suo successore, Castelli

Un rapporto su quanto è stato fatto in questi anni e su quanto resta da fare per completare la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto. Martedì 10 gennaio, il commissario straordinario uscente per la ricostruzione, Giovanni Legnini, presenterà il suo rapporto di fine mandato ai presidenti delle Regioni, ai sindaci, agli Uffici scolastici regionali, alla struttura e alla stampa.

Sarà questo l’ultimo atto del suo lavoro, molto apprezzato in questi anni, per l’accelerazione che è stata data alla ricostruzione.