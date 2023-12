Nonna Iside e Bevagna conquistano Canale5: show con la rocciata | VIDEO

Pomeriggio 5 in diretta da Bevagna, a casa di Nonna Iside che si mostra al lavoro nella preparazione della Rocciata

Nonna Iside, la star dei social, alla ribalta nazionale con la sua ospitata nella puntata di Pomeriggio 5 di Myrta Merlino. Con il giornalista in collegamento da Bevagna, Nonna Iside con accanto la sua famiglia ha conquistato con la sua simpatia e la sua autenticità, facendosi vedere all’opera nella preparazione della rocciata.

Collegamento con ambientazione cucina, che si apre con i video di Nonna Iside e i recenti successi all’Italy Ambassador Awards. Una volta in diretta, in un pomeriggio con ampio spazio ai nonni, il giornalista Michel Dessì si mostra direttamente in cucina, rispondendo agli ordini di Nonna Iside. E via di ricetta della rocciata: “Mele, fichi, uvetta, pinoli, zucchero“. E Nonna Iside scherza: “Siamo a Bevagna, dove si beve e si magna”. D’altronde Nonna Iside ormai è una star e come racconta alla tv nazionale, si riguarda i video da ‘flebuche” e ha dato anche spunto alle nipoti che, nel frattempo, hanno fatto una tesi sugli anziani sui social.

L’ambasciatrice dell’Umbria

“Lei si diverte e gli italiani imparano a cucinare le cose di Bevagna”, dice Myrta Merlino dallo studio. E la Nonna: “Io sono rinata, non penso a niente e cucino per tutti. Faccio le scale 50 volte al giorno”.

Una grande ambasciatrice dell’Umbria nel mondo.