Nonna Emma, festa anti Covid per i 100 anni

Festa anti Coronavirus per nonna Emma Galliano, piemontese di origine ma perugina di adozione, che ha potuto festeggiare l’importante traguardo dei cento anni. Pur non potendo essere presenti parenti e amici lontani, a causa delle misure di contenimento del Covid, i suoi cari si sono comunque uniti in un abbraccio fotografico che raccoglie le immagini di ognuno di loro, scattate in varie parti d’Italia e a anche all’estero: Milano, New York, Firenze, Bologna, Cortona, Novello e Bastia.

A portarle gli auguri e il dono dell’amministrazione comunale -una targa ricordo in argento e la copia in pergamena dell’atto di nascita- è stato l’assessore Gabriele Giottoli, che si è intrattenuto affabilmente con la signora Emma e la sua famiglia.

Dal Piemonte a Perugia: i 100 anni di nonna Emma

L’anziana nonnina è nata il 5 giugno del lontano 1920 a Novello in Piemonte, si trasferì nella verde Umbria per amore di Luigi Ascani (mancato nel 1994). La loro storia nasce durante la Seconda Guerra Mondiale tra le colline piemontesi. In quegli anni infatti Luigi è un baldo soldato dell’esercito italiano, in missione sul fronte piemontese. Qua conquista il suo cuore tra corteggiamenti galanti e fuitine romantiche. Si sposano in Umbria nel ‘42.

La famiglia si compone poi di tre figli e a seguire negli anni di cinque nipoti e di ben cinque bisnipoti che per il suo compleanno l’hanno festeggiata virtualmente con tanto affetto.