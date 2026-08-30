Piscine, dal 31 agosto chiuse vasche esterne | Incognita riapertura impianto coperto - Tuttoggi.info

Sulle vasche esterne della piscina comunale di Città di Castello si avvicina la data di chiusura – prevista da Polisport per il 31 agosto (oggi, 30, è l’ultimo giorno di apertura) – ed Emanuela Arcaleni (Castello Cambia) ha presentato un’interrogazione per chiedere all’Amministrazione tifernate un cambio di rotta.
Le richieste al centro del documento riguardano la proroga dell’apertura dell’impianto all’aperto, la piena fruibilità della vasca per bambini almeno fino all’avvio dell’anno scolastico e massima trasparenza sui tempi di riapertura della struttura coperta. LEGGI DETTAGLI.