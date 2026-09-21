Angelilli "Nel Lazio il nuovo Distretto industriale Spazio, Difesa e Sicurezza" - Tuttoggi.info

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Angelilli “Nel Lazio il nuovo Distretto industriale Spazio, Difesa e Sicurezza”

ItalPress

Angelilli “Nel Lazio il nuovo Distretto industriale Spazio, Difesa e Sicurezza”

Lun, 21/09/2026 - 17:02

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ROMA (ITALPRESS) -“Un tavolo di lavoro molto concreto, con tutti gli attori protagonisti, anche in vista della prossima programmazione europea, che mette a disposizione oltre 130 miliardi di euro per tutto il settore dell’aerospazio, della difesa e della sicurezza. Il Lazio ha annunciato la creazione, a partire da novembre, del nuovo Distretto industriale tecnologico dello Spazio, della Difesa e della Sicurezza. Inoltre, il 9 ottobre presenteremo un bando per tutto il settore: il Bando Filiere Tecnologiche, una novità molto importante e utile per tutte le imprese, con una dotazione di 55 milioni di euro. Si tratta, pertanto, di un bando molto importante, che vedrà coinvolte tutte le imprese, dalle grandi aziende alle PMI, che siedono a questo tavolo”. Lo ha detto Roberta Angelilli, vice presidente della Regione Lazio, a margine degli Stati Generali della Space Economy a Roma.xc7//pc/gsl

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