Incidente sulla 317, ecco la ricostruzione di come sono morti Samuele e Leonardo - Tuttoggi.info

Nella sequenza di immagini, attraverso i rilievi effettuati dalla polizia locale, ecco la ricostruzione del drammatico incidente avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì sulla 317 Marscianese, poco prima dello svincolo per Sant’Enea, in cui hanno perso la vita il 16 Samuele Morettini e il 17enne Leonardo Bertino.

I due ragazzi, di San Martino in Colle, viaggiavano a bordo della Mercedes Classe A nera guidata da un loro amico 18enne, neo patentato, rimasto ferito in modo lieve. Feriti anche altri due giovanissimi, un ragazzo e una ragazza, che viaggiavano con loro.

Le due vittime, che sedevano sul sedile posteriore, durante il ribaltamento dell’auto sono stati sbalzati fuori, morendo sul colpo.

La dinamica dell’incidente

Secondo i rilievi effettuati dalla polizia locale, la dinamica dell’incidente risulta piuttosto chiara. Intorno alle 23.30 la Mercedes Classe A, che precedeva in direzione Marsciano, è uscita di strada sul curvone che precede il distributore, poco prima dello svincolo per Sant’Enea.

Sull’auto, posta sotto sequestro, saranno effettuati accertamenti tecnici per stabilire se il conducente abbia perso il controllo a causa di un guasto meccanico o per la foratura di uno pneumatico, oppure se l’uscita di strada sia da attribuire soltanto all’elevata velocità (confermata dai numerosi ribaltamenti prima dello schianto contro il muro della casa).

Sull’asfalto, nel punto in cui la vettura è uscita di strada, non ci sono segni di frenata. Le ruote della Mercedes sono finite sull’erba e quindi sulla cunetta che costeggia la strada.

Nell’impatto col terreno il mezzo avrebbe urtato il tronco tagliato di un albero, che delimita la proprietà, ribaltandosi e lasciando pezzi.

Per poi finire la sua corsa contro il muro dell’abitazione – comunque distante dalla curva – vicino a una delle finestre poste al piano terra.

Nel ribaltamento del mezzo le due vittime sono state sbalzate sull’asfalto.

Nell’incidente non risulta il coinvolgimento di altri mezzi.