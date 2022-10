Non rispetta il divieto di avvicinamento all’ex moglie, 60enne arrestato

Totale spregio al provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria per tutelare l'ex moglie, gianese arrestato dai carabinieri

Non ha rispettato il divieto di avvicinamento alla ex moglie, che lo aveva denunciato di recente per maltrattamenti reiterati per circa 30 anni. Per questo un 60enne è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Spoleto.

Nel dettaglio, la Stazione Carabinieri di Giano dell’Umbria, circa una trentina di giorni fa, aveva raccolto una denuncia di maltrattamenti e violenza da parte di una 58enne che aveva messo alla luce una vicenda assolutamente inquietante, se non addirittura raccapricciante di violenze subite in tanti anni di matrimonio con forme di violenza psicologica ai danni della donna.