Non ci fu corruzione al tribunale di Spoleto, assolti giudice e due avvocati - Tuttoggi.info

A 4 anni dalla clamorosa inchiesta per corruzione, assolti il giudice Sdogati e gli avvocati Pompei e Bertoldi. Nel processo non erano state ammesse alcune intercettazioni alla base dell'inchiesta

Nessuna corruzione all’interno del tribunale di Spoleto. Lo ha stabilito il collegio penale del tribunale di Firenze, che in primo grado ha assolto il giudice Tommaso Sdogati e gli avvocati Mauro Bertoldi e Nicoletta Pompei. Nel processo non erano state ammesse alcune intercettazioni che erano alla base dell’inchiesta che nel 2019 aveva portato all’arresto dei due avvocati (la compagna del giudice Sdogati ed un collega di studio della donna) mentre il magistrato – all’epoca in servizio al tribunale di Spoleto – era stato indagato a piede libero.

I giudici fiorentini (competenti territorialmente sull’inchiesta essendo coinvolto un collega del distretto giudiziario di Perugia) hanno assolto tutti e tre gli imputati perché il fatto non sussiste. Secondo quanto era stato ricostruito nell’inchiesta – scaturita dalle intercettazioni relative ad un altro caso – l’avvocato Pompei avrebbe fatto pressioni sul giudice Sdogati affinché spingesse per far nominare l’avvocato Bertoldi come delegato alle vendite giudiziarie del tribunale di Spoleto, con un accordo economico poi tra i due legali per la spartizione dei compensi. Accuse che però il collegio penale di Firenze ha ritenuto insussistenti tanto da assolvere con formula piena i tre dalle pesanti accuse di corruzione.

Già in fase di inchiesta altre persone inizialmente indagate erano state prosciolte dalle accuse. Si tratta di un altro giudice del tribunale di Spoleto, la cui posizione era stata archiviata quasi subito, e di una coppia di Gubbio che secondo le indagini avrebbe pagato i due avvocati con l’obiettivo di “pilotare” un’asta giudiziaria senza però riuscirci. Ora anche per gli altri 3 imputati sono cadute tutte le accuse.